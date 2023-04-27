Поддержка Азербайджана для нас очень важна - Нурулла Аслан

БАКУ /Trend/ - Поддержка Азербайджана в преддверии президентских выборов в Турции и в связи с недавними землетрясениями в стране очень важна.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал TurkicWorld руководитель отдела по зарубежным связям Партии справедливости и развития Турции и заместитель председателя по провинции Ван Нурулла Аслан.

"Прежде всего, хочу отметить, что мы очень рады визиту азербайджанской делегации. Визит наших азербайджанских братьев в Турцию, в частности в Ван и еще две провинции, вызывает большую гордость", - сказал он.

Он высоко оценил поддержку Азербайджаном Турции.

"Этот визит является еще одним примером того, что мы "одна нация – два государства", - сказал Аслан.