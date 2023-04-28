Армия Судана сообщила об обстреле турецкого самолета спецназом

БАКУ/Trend/ - Турецкий самолет, прибывший в Судан для эвакуации иностранных граждан, был в пятницу обстрелян силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на представителя суданской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, турецкий самолет попал под обстрел при приземлении на аэродроме военной базы Вади Сейдна, расположенном приблизительно в 20 км от Хартума. Как указывает Al-Hadath, в результате обстрела пострадал один из членов экипажа транспортного самолета.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило факт обстрела самолета ВС республики в Судане. Как говорится в распространенном заявлении ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. "По нашему самолету C-130, направленному в Судан для эвакуации, был открыт огонь из легкого стрелкового оружия. Самолет совершил безопасную посадку. Раненых среди военнослужащих нет", - говорится в заявлении.

Ведомство отмечает, что борт направлялся на аэродром военной базы Вади Сейдна. Сейчас проводится осмотр самолета на предмет повреждений.