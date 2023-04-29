Встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции может пройти в начале мая

Встреча министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции по вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском может пройти в начале мая. Об этом заявил в интервью телеканалу TRT министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Были предложены несколько дат, мы ответили, что они нам подходят. Ожидается ответ от двух других стран, затем мы будем ждать приглашения от России. С высокой долей вероятности встреча на уровне министров иностранных дел пройдет в первые 10 дней мая в Москве", - подчеркнул он.