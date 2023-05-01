Фестиваль TEKNOFEST в Стамбуле за 3 дня посетили почти 1 млн человек

Крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST - 2023 в Стамбуле за три дня посетили почти 1 млн человек, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Фестиваль проходит с 27 апреля в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

В день открытия фестиваль посетили 25 437 человек, во второй день число посетителей составило 300 тыс. человек.

В третий день фестиваль посетили 600 тыс. человек.

Таким образом, число посетителей в первые три дня достигло 925 437.

Фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST в седьмой раз открыл свои двери для любителей науки и технологий. Фестиваль авиации, космонавтики и технологий проводится на ежегодной основе с 2018 года совместными усилиями фонда T3 и Министерства промышленности и технологий Турции. Активную поддержку начинанию оказывают компании и организации, вносящие вклад в технологическое развитие страны.

В рамках TEKNOFEST проводятся технологические конкурсы, авиационные шоу, концерты, дискуссии на разные темы и много иных интересных мероприятий. Цель фестиваля - привлечь интерес общества, в особенности молодежи к технологиям, повысить осведомленность о современных разработках и достижениях Турции.

TEKNOFEST - это также шанс для сотен тысяч интересующихся технологиями молодых людей воплотить в жизнь свои мечты, участвуя в различных конкурсах.