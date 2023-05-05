Глава Минобороны Турции сообщил о нейтрализации 5 террористов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе очередной операции турецких военных, накануне ночью были нейтрализованы пять террористов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого министра, общее число боевиков, ликвидированных в Ираке и Сирии за последние три дня, достигло 13.

Министр подчеркнул, что турецкая армия делает все возможное для защиты безопасности населения и государства. "Мы знаем, что террористы действуют по указке. Эти кровавые организации – лишь инструмент в руках антитурецких сил, которые мы планомерно уничтожаем. По поступающим данным, главари террористов уже молят своих "заказчиков" о спасении", - сказал Акар.

Он напомнил, что турецкая армия шаг за шагом уничтожает укрытия террористов на севере Ирака, а также свела на нет планы формирования зоны, подконтрольной террористам на севере Сирии.

"Терроризм не иссяк. Мы продолжим операции с прежней решимостью", - сказал Акар.