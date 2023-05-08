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Автомобиль турецкого министра подвергся нападению со стороны членов ДПН

Турция Материалы 8 мая 2023 08:17 (UTC +04:00)
Автомобиль турецкого министра подвергся нападению со стороны членов ДПН

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БАКУ /Trend/ - Задействованный в предвыборной кампании автомобиль министра промышленности и технологий и кандидата в депутаты от Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафы Варанка подвергся в Бурсе нападению со стороны сторонников Демократической партии народов (ДПН).

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, вместе с его автомобилем совершено нападение и на находившихся перед ним сторонников Народного Альянса.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Кандидатуры президента Турции и главы партии ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана, главы партии «Мемлекет» и ведущего кандидата от Народно-республиканской партии в 2018 году Мухаррема Индже, кандидата от Союза Отечества Синана Огана, и председателя Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу были утверждены.

Список кандидатов в депутаты в Турции был представлен Высшему избирательному совету 9 апреля.

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