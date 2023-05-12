Эрдоган назвал "постыдными" утверждения о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "постыдными" утверждения генсека оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и кандидата в президенты от "Союза нации" Кемаля Кылычдароглу о некоем "заговоре" Москвы и распространении российской стороной "фальшивых материалов" в связи с предстоящими 14 мая выборами в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Кылычдарглу теперь взялся за Россию, пытаясь досаждать ей. Он говорит о некоем "вмешательстве" российской стороны. Тебе должно быть стыдно! Стыдно! Если сегодня я озвучу что-то подобное и выскажусь о некоем "следе" США, Германии, Франции или Великобритании в выборных процессах в Турции, каковой будет твоя реакция?", - вопросил турецкий лидер.

Он напомнил, что имеет за плечом 20 летний опыт контактов с зарубежными странами и прекрасно осведомлен об их истинных намерениях.

Эрдоган привлек внимание к публикациям ряда западных СМИ в поддержку противников действующей власти. "Кто они такие, чтобы вмешиваться в выборы в Турции. Решение примут ни они [Запад], а турецкий народ!", - подчеркнул политик.

По словам турецкого лидера, авторами заявлений Кылычдаорглу и ему подобных являются силы, стремящиеся остановить развитие страны и не допустить достижения целей Концепции "Столетие Турции".