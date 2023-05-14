Народ Турции сделает свой выбор - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Народ Турции сделает свой выбор. Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как отметил Чавушоглу, выборы проходтя в демократичной обстановке и нет ни каких проблем в проведении выборов.

Напомним что, сам Чавушоглу проголосовал на выборах в Анаталии.

Отметим что, сегодня в Турции начались президентские и парламентские выбора. Голосование на выборах завершится в 17:00 по местному времени.Правом голоса в Турции обладают более 64 миллионов человек.

Граждане Турции, которые проживают в зарубежных странах, проголосовали на президентских и парламентских выборах с 27 апреля до 9 мая.

Число проживающих за рубежом граждан Турции, проголосовавших на парламентских и президентских выборах в стране, составило 1,8 миллиона человек.

В целом правом голоса среди проживающих за рубежом граждан Турции обладали 3,4 миллиона человек.

Голосование проводилось в 151 дипмиссиях Турции в 73 странах мира.