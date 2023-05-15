Опыт выборов в Турции является примером для всего мира – Омар Челик

БАКУ /Trend/ - Опыт выборов в Турции – пример для всего мира.

Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омар Челик.

"В избирательном процессе проблем не возникло. В настоящее время Высший избирательный совет Турции ответственно подходит к своей работе. Если посмотреть на избирательную таблицу, видно, что впереди Реджеп Тайип Эрдоган", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.