Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

На выборах в Турции подсчитано 69,12 процента голосов - Высший избирательный совет

Турция Материалы 15 мая 2023 01:43 (UTC +04:00)
На выборах в Турции подсчитано 69,12 процента голосов - Высший избирательный совет

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 69,12 процента голосов избирателей.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Йенер сказал, в подсчете голосов нет задержек.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости