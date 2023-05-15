На выборах в Турции подсчитано 91,93 процента голосов

БАКУ /Trend/ - На президентских и парламентских выборах в Турции подсчитано 91,93 процента голосов избирателей.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

"Согласно этим данным, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,49 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,79 процента, Синан Оган - 5,29 процента, а Мухаррем Индже - 0,43 процента голосов", - отметил Йенер.

Отметим, что сегодня в Турции состоялось голосования на президентских и парламентских выборах.

Голосования началось в 08:00 по местному времени и завершилось в 17:00.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган.