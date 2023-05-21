Более 450 тыс граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - 20 мая стартовал процесс голосования в рамках второго тура выборов президента Турции за рубежом и на пограничных пунктах.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, проголосовать можно в 156 представительствах и КПП в 73 странах. Всего за рубежом была установлена ​​3461 урн для голосования.

В представительствах в зарубежных странах проголосовали 452 257 граждан Турции, в КПП отдали свои голоса 19 477 человек.

Процесс голосования в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая.

На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики можно проголосовать до 17.00, 28 мая.