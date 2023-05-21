Современная Турция обладает всеми возможностями для международной конкуренции - Эрдоган

Политики, не обладающие видением, идеалами и четкими целями, не могут обозначить горизонты развития, стать источником надежды для народа. Об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в связи с намеченным на 28 мая вторым туром голосования на выборах главы государства, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Эрдоган призвал сограждан, в том числе молодое поколение избирателей, не верить в негативные сценарии, которыми пытается манипулировать ряд политиков в преддверии дня голосования.

«Мы находимся у руля Турции уже 21 год. Большинство из нас – ваши сверстники. За все эти годы, власти никогда не вмешивались и не допускали вмешательства в образ жизни молодежи. Мы всегда прислушивались к мнению молодого поколения и поддерживали его», - говорится далее в публикации.

Он также привлек внимание к возможностям, открытым для молодежи страны.

«Число университетов в Турции достигло 208. В стране действуют 96 технопарков, 316 дизайнерских и 1249 исследовательских центров. На площадках фестиваля TEKNOFEST могут проявить себя более миллиона молодых граждан. Современная Турция обладает всеми возможностями для международной конкуренции. Благодаря Национальной технологической инициативе, наша страна вышла из разряда потребителей и стала в один ряд с государствами, которые создают, развивают и производят. Все это сделано ради вас. Мы вместе построим Турцию будущего!», - говорится в публикации Эрдогана.

Эрдоган выразил уверенность в том, что дата 28 мая станет отправной точкой для реализации концепции «Столетие Турции», активным участником которой станет молодежь.