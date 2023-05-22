Турция не получала сведений о попытках России повлиять на выборы - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция не получала данных о каких-либо попытках России оказать влияние на президентские выборы.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя соответствующие обвинения председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Господин Кылычдароглу высказал угрозы в отношении России. Нехорошо портить наши отношения со страной на ровном месте. Я спросил господина Кылычдароглу, есть ли у него конкретная информация. Пусть поделится ею, если есть. Он ответил, что у него "сложилось такое впечатление" [относительно действий российской стороны]. Лидеру оппозиции, претендующему на власть в Турции, нужно вести себя намного серьезнее. Мы тоже не получали какой-либо информации", - отметил Чавушоглу.