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Более 1 млн граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах

Турция Материалы 22 мая 2023 05:06 (UTC +04:00)
Более 1 млн граждан Турции проголосовали за рубежом на президентских выборах

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БАКУ /Trend/ - Граждане Турции, проживающие за рубежом, продолжают голосовать во втором туре президентских выборов, которые состоятся 28 мая, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Число граждан Турции, принявших участие в голосовании, начавшемся в зарубежных представительствах и на пограничных постах, превысило 1 миллион человек. Процесс голосования в зарубежных представительствах завершится 24 мая.

Отметим, что ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50 процентов голосов на выборах, прошедших в Турции 14 мая, поэтому второй тур голосования состоится 28 мая.

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