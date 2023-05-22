Мы ожидаем, что США в ближайшее время установят виновников нападения на "Турецкий дом" - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Мы ожидаем, что США в ближайшее время установят виновников нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что в результате гнусного нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке разбиты стекла помещений на первом этаже.

"Мы ожидаем, что США как принимающая страна в ближайшее время выявят виновников нападения и обеспечат надлежащую защиту наших дипломатических представительств", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что на "Турецкий дом", где находится консульство Турции в Нью-Йорке и где граждане страны голосуют на президентских выборах, было совершено нападение. Около 03:14 неизвестный разбил стекла на первом этаже здания. По имеющейся информации, по данному факту полиция Нью-Йорка проводит расследование.