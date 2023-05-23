В Турции насчитывается около 3,7 миллиона сирийских мигрантов - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - В Турции насчитывается около 3,7 миллиона сирийских мигрантов.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя утверждения председателя Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу о том, что в стране проживает 10 тысяч сирийских мигрантов, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что согласно сообщению ООН, в Турции проживает около 3,7 миллиона мигрантов из Сирии. Чавушоглу сказал, что утверждения Кылычдароглу являются ложью. Чавушоглу также сказал, что человек, нацеленный на власть в Турции, не должен лгать, если приведены точные цифры.