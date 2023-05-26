Турецкая Botas опровергла информацию о возможной передаче управления "Газпрому"

Турецкая нефтегазовая компания Botas в четверг опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы обсуждающихся или возможных намерениях передачи управления компанией российскому холдингу "Газпром", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ряде СМИ появились необоснованные утверждения о том, что Botas будет передана российской нефтегазовой компании "Газпром". В связи с этим у нас возникла необходимость правильно проинформировать общественность. Утверждения о продаже или передаче компании Botas - ведущего государственного учреждения Турции в энергетическом секторе - какой-либо стране или компании, включая "Газпром", не имеют ничего общего с реальностью", - говорится в заявлении турецкой компании, размещенном на ее сайте.

Botas заявила, что "продолжает свою деятельность в качестве гаранта безопасности энергоснабжения Турции". Также компания отметила, что оставляет за собой право отреагировать в юридической плоскости на безосновательные спекуляции, которые негативно влияют на нее и на турецкий энергосектор.