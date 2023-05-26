Слово Эрдогана – это мега-проекты Турции

БАКУ /Trend/ - 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, итог которых ясен уже всем.

Несмотря на то, что в первом туре вся оппозиция, среди которой были «либералы», «исламисты» «демократы», «националисты», по диктовке западных хозяев объединилась в единый политический альянс против Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, она не смогла победить в первом туре.

По другому и быть не могло, так как ни одна из политических персон, выступивших в едином альянсе против Эрдогана, не имеет политической харизмы. А непосредственно соперника Эрдогана на выборах - Кемаля Кылычдароглу, которого немецкие СМИ позиционировали как «человека, бросившего вызов Эрдогану», в Турции считают политическим неудачником. При этом оппозиционный альянс преподносил ход выборов так, будто Кылычдароглу почти уже новый президент Турции.

Тот факт, что несмотря на все провокации оппозиции, почти во всех провинциях, пострадавших от землетрясения, проголосовали за Эрдогана, еще раз доказывает народную любовь к нему. Следует отметить, что и на парламентских выборах партия турецкого лидера набрала большую часть голосов избирателей - 49,47 процента, остальные 50,53 процента голосов в парламенте разделились между 15 партиями.

Было бы неуместным сравнение Эрдогана с главами оппозиции, но нужно отметить одну из основных отличительных деталей - в то время, когда другие занимались политическими спекуляциями, Эрдоган работал над проектами для будущего своей страны. В целом в Турции под лидерством Эрдогана было реализовано более 600 проектов, среди которых немало и мега-проектов, таких как:



- TANAP (Трансанатолийский газопровод) – совместно с Азербайджаном,

- атомная электростанция АККУЮ – совместно с Россией,

- "Турецкий поток",

- разработка проектов «MİLGEM» (строительство национальных кораблей), LHD (строительство многоцелевого десантного корабля), «LST» (строительство корабля-амфибии) «MOSHIP» (строительство подводной спасательной лодки).

- десантный корабль TCG ANADOLU,

- аэропорт Стамбул,

- аэропорты в около 10 провинциях,

- военный учебный самолёт «HÜRJET»,

- отечественный автомобиль “TOGG”,

- 500 тысяч социальных домов,

- Национальное космическое агентство,

- Национальное агентство по изучению Луны,

- национальный истребитель (MMU),

- Байрактар ТБ2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА,

- беспилотники Anka и Aksungur,

- отечественные морские радары (AESA),

- паспорта отечественного производства,

- Всемирный финансовый центр в Стамбуле,

- TURKOVAC - вакцина от коронавируса нового типа (COVID-19),

- Черноморский газ с месторождения "Сакарья",

- Разработка нефтяных скважин в Джуди и Габаре.

Это всего лишь малая часть тех мега-проектов, которые были реализованы под руководством Президента Эрдогана.

Все это говорит о том, что слово Эрдогана - это его мега-проекты для страны, а любой политический альянс против него, не что иное, как союз лебедя, щуки и рака.

Руфиз Хафизоглу,

Заместитель генерального директора АМИ Trend