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Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - Мевлют Чавушоглу

Турция Материалы 26 мая 2023 18:15 (UTC +04:00)
Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - Мевлют Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

"Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и мы это положительно оцениваем. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор. Если Армения и на это отреагирует положительно, то между двумя странами может быть подписан мирный договор. И Турция так же предпримет позитивные шаги в данном контексте", - сказал он.

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