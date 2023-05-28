БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре президентских выборов.

Как сообщает Trend, Эрдоган проголосовал в Стамбуле.

Отметим, что сегодня стартовало голосование граждан Турции на президентских выборах в этой стране во втором туре.

Голосование, которое началось в 09:00 по бакинскому времени продолжится до 18:00.

Избиратели будут выбирать между действующим президентом Турции, главой Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу.

В голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, сегодня проводится второй тур президентских выборов.