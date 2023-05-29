Завершились выборы в Турции: Начинается новый, тюркский век

БАКУ /Trend/ - Завершился второй тур президентских выборов в Турции. Победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Проявили еще большую активность избиратели, поддержавшие «Республиканский союз», от которого он был единственным кандидатом в первом туре выборов.

Во втором туре президентских выборов, состоявшихся в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,14 процента, а Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента.

Оппонент Эрдогана, председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу потерпел поражение.

Победа на выборах — это не только успех Эрдогана или Партии справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет. Люди в тюркоязычных регионах мира тоже с волнением наблюдали за выборами.

Именно по этой причине, как только стали известны предварительные итоги выборов, миллионы людей в Азербайджане, Татарстане, Башкирии, от севера Сирии до Палестины и Ливии вышли на улицы и праздновали победу Эрдогана.

Ошиблись те, кто делал «прогнозы» о массовых беспорядках, акциях протеста, шествиях и столкновениях после второго тура президентских выборов в Турции.

Напротив, потерпевший поражение председатель НРП Кемаль Кылычдароглу в 6-минутной речи признал свой неуспех, заявил, что не покинет свой пост и призвал своих сторонников продолжать занимать активную политическую позицию. Это достаточно цивилизованный, нормальный и адекватный призыв.

Однако такое поведение должно было быть и перед президентскими и парламентскими выборами.

Вместо этого Кылычдароглу выбрал беспочвенные, абсурдные обвинения, заявления на грани истерики, и более того - предложил союз «Народно-демократической партии», которая является политическим крылом террористической организации РПК.

Кылычдароглу, опиравшийся на 8-10-процентную базу голосов «Народно-демократической партии», планировал победить в северо-восточных и юго-восточных регионах Турции.

Его планы провалились: на парламентских выборах курды, как обычно, проголосовали за «Народно-демократическую партию» и не поддержали Кылычдароглу.

Мухаррем Индже, один из других союзников Кылычдароглу, и вовсе отказался от борьбы, в то время как Мерал Акшенер, председатель партии IYI, поддержала так называемого лидера НРП, но попыталась получить депутатский мандат для своей партии.

Таким образом, помимо поражения на парламентских выборах, НРП вместо того, чтобы продвинуться вперед по сравнению с выборами 2018 года, откатилась назад, и вынуждена была согласиться на сокращение числа своих мандатов в парламенте.

ПНД в свою очередь добилась неожиданных результатов на выборах: хотя большинство экспертов говорили, что партия Девлета Бахчели получит максимум 5,5 процента голосов, в итоге ПНД получила 10,2 процента голосов.

И, наконец, главным сюрпризом выборов стал единый кандидат от партии «Ata İttifaqı» Синан Оган. Положивший конец монополии курдских политических организаций, способных на десятилетия обеспечить победу его стороны на межпартийных парламентских и муниципальных выборах во внутренней политике Турции, он стал представителем националистов и ататюркистов.

Набранные им 5,2% голосов также можно считать феноменом выборов. После первого тура его оценили как политическую фигуру, которая будет вести переговоры между НРП и ПСР, но Оган выбрал «Республиканский союз» и призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана.

Что касается геополитических аспектов выборов, то государства и организации, которые хотели добиться ухода Эрдогана и прихода к власти Кылычдароглу, то есть фигуры, легко контролируемой коллективным Западом и легко манипулируемой, были в замешательстве.

Граждане Турции и турецкий народ выбрали Эрдогана, руководящего страной 21 год, и дали ему 5-летний мандат.

Ближайшие годы будут периодом развития всего тюркского мира и тюркских государств вместе с Турцией. Влияние политики Реджепа Тайипа Эрдогана на геополитическом уровне не только изменит региональный политический порядок на долгие годы, но и повлияет на баланс глобальных геополитических сил.

Особое, даже отдельное место в формирующейся геополитической конфигурации занимают азербайджано-турецкие отношения. Победу празднуют и граждане Азербайджана, которые так же внимательно и непрерывно следили за выборами в Турции, как и турки, а также азербайджанцы, проживающие в разных странах мира.

Причина очень проста: после этого турецко-азербайджанское братство станет еще крепче.

Что касается НРП под председательством Кемаля Кылычдароглу, то мы с большим уважением относимся к этой старейшей политической организации, партии с очень богатым прошлым и традициями.

Однако должны быть проведены выборы на пост председателя НРП, и вместо политика-дилетанта вроде Кемаля Кылычдароглу, некомпетентного человека без харизмы должен быть избран влиятельный, компетентный и достойный человек.

Выборы начинаются и заканчиваются. Главное в Турции – это единство народа.

Реджеп Тайип Эрдоган не просто президент тех, кто за него голосовал, а всех граждан, всей Турции - правых, левых, демократов, националистов.

Турция идет в будущее – не забывая прошлого, и живя в настоящем.

Плечом к плечу с Азербайджаном.