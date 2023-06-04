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Ибрагим Калын может быть назначен главой MIT

Турция Материалы 4 июня 2023 15:57 (UTC +04:00)
Ибрагим Калын может быть назначен главой MIT

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БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын может быть назначен главой Национальной разведывательной организации (MIT).

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, утверждается, что после назначения Хакана Фидана министром иностранных дел на вакантную должность будет назначен Ибрагим Калын.

Ожидается, что объявление о назначении Калына будет сделано в ближайшем будущем.

Отметим, что с 2018 года Ибрагим Калын также работал заместителем председателя Совета безопасности и внешней политики президента и главным советником президента.

Напомним, что вчера Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства.

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