МИД Турции осудил теракт в Уганде

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции осудило террористическую атаку, произошедшую в школе в районе Мпондве в Уганде.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, Анкара выражает глубокую скорбь в связи с гибелью большого числа учащихся школы.

"Турция, которая решительно борется с терроризмом во всех его формах и проявлениях, выражает свою солидарность с правительством Уганды и ее народом в этот трудный день", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Турции также передало глубокие соболезнования родным погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что в результате теракта в школе в районе Мпондве погиб 41 человек, 38 учащихся получили ранения.