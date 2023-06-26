Мицотакис договорился провести встречу с Эрдоганом на саммите НАТО

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе, Литва, 11-12 июля, передает Trend.

Мицотакис провел телефонный разговор с Эрдоганом в понедельник, где последний позвонил для поздравления с назначением на пост главы правительства. Обе стороны согласовали встречу на саммите НАТО.

Ранее Анкара выразила желание провести переговоры с Афинами по "всем спорным вопросам" в Эгейском море.