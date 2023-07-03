Черногория надеется на углубление экономического сотрудничества с Турцией

БАКУ /Trend/ - Черногория надеется углублению экономического сотрудничества с Турцией.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Черногории Яков Милатович на встрече с послом Турции в Подгорице Барышом Калкаваном.

По словам президента, укрепление политических связей двух стран сопровождается расширением экономического взаимодействия.

Милатович выразил удовлетворение увеличением числа прямых рейсов между странами и отметил, что в этом году будет запущено авиасообщение между Анкарой и Подгорицей.

Он также сообщил о предстоящем официальном визите в Турцию, в рамках которого состоятся переговоры между экономическими делегациями двух стран.

Милатович выразил надежду, что эти консультации поспособствуют углублению экономического сотрудничества между Черногорией и Турцией.