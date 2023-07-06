Стамбульский аэропорт признали самым загруженным в Европе

БАКУ /Trend/ - Данные Европейской организации по безопасности воздушной навигации, которые были опубликованы Минтрансом Турции, подтверждают, что Стамбульский международный аэропорт является самым загруженным авиаузлом в Европе. Ежедневно через него проходит более 1,5 тыс. рейсов, передает Trend.

Отчет организации указывает, что в период с 26 июня по 2 июля максимальное количество рейсов в Стамбульском аэропорту составило 1 525 рейсов в день, что на 14% больше, чем в предыдущем году. На втором месте по загруженности находится аэропорт Амстердама с 1 370 рейсами в день на прошлой неделе. За ним следует парижский аэропорт Шарль-де-Голль с максимальной загрузкой в 1 350 рейсов.

Стамбульский аэропорт известен своей высокой загруженностью в Европе. Он был открыт 29 октября 2018 года в замен закрытого аэропорта имени Ататюрка. По данным турецких властей, после завершения строительства в 2025 году новый стамбульский аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать около 150 млн пассажиров ежегодно. В настоящее время его мощности позволяют перевозить около 120 млн пассажиров в год.