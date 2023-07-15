Турецкие власти запретили выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе, передает Trend.

Выдача первичного ВНЖ иностранным гражданам приостановлена, за исключением случаев, связанных, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей. С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов. Действия местных властей обусловлены планами борьбы с нелегальной миграцией.

За незаконную сдачу в аренду жилья или размещение в отелях в отношении владельцев недвижимости предусмотрены денежные штрафы, лишение лицензий и даже свободы.