Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Подписано соглашение между компанией "Байкар" и Украиной

Турция Материалы 1 августа 2023 12:29 (UTC +04:00)
Подписано соглашение между компанией "Байкар" и Украиной

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Между турецкой технологической компанией "Байкар" и министерством обороны Украины подписано соглашение о строительстве Центра технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

Как передает во вторник Trend, об этом TurkicWorld сообщил со ссылкой на военный сайт Турции.

Отметим, что строительные работы завода, на котором будут производиться Bayraktar TB2 и AKINCI PUA-AR, в 2019 году продолжила ООО "Avia Ventures", зарегистрированная в Киеве и являющаяся дочерней компанией "Байкар" в Украине.

Проект был поддержан подписанием рамочного соглашения о сотрудничестве в аэрокосмической промышленности между правительствами Украины и Турции в феврале 2022 года.

Общий объем инвестиций, предусмотренных на строительство объектов, составляет 95,5 миллиона долларов США.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости