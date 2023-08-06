Кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании в понедельник возобновление зерновой сделки, урегулирование на Украине и возможный визит в республику президента РФ Владимира Путина, передает Trend.

Важная тема, которая будет рассмотрена на собрании кабинета министров, связана с экономическим положением в Турции. В связи с этим планируется обсудить возможности привлечения иностранных инвестиций, особенно в контексте поездки Эрдогана в страны Персидского залива в июле.

Президент Турции 4 августа сообщил о возможности визита Владимира Путина в Турцию. Он подчеркнул, что точная дата визита будет согласована по дипломатическим каналам. Главным вопросом, который будет стоять на повестке дня предстоящих переговоров между лидерами двух стран, станет вопрос о возобновлении зерновой инициативы.