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Кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

Турция Материалы 6 августа 2023 14:17 (UTC +04:00)
Кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании в понедельник возобновление зерновой сделки, урегулирование на Украине и возможный визит в республику президента РФ Владимира Путина, передает Trend.

Важная тема, которая будет рассмотрена на собрании кабинета министров, связана с экономическим положением в Турции. В связи с этим планируется обсудить возможности привлечения иностранных инвестиций, особенно в контексте поездки Эрдогана в страны Персидского залива в июле.

Президент Турции 4 августа сообщил о возможности визита Владимира Путина в Турцию. Он подчеркнул, что точная дата визита будет согласована по дипломатическим каналам. Главным вопросом, который будет стоять на повестке дня предстоящих переговоров между лидерами двух стран, станет вопрос о возобновлении зерновой инициативы.

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