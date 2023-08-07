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Саудовская Аравия начнет производить беспилотники Bayraktar Akinci

Турция Материалы 7 августа 2023 02:52 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия начнет производить беспилотники Bayraktar Akinci

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Компании из Саудовской Аравии Saudi Arabian Military Industries Company начнет производить турецкие беспилотники Bayraktar Akinci.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации Saudi Arabian Military Industries Company в социальной сети X.

"Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности", - говорится в публикации.

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