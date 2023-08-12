В Турции назвали средства необходимые для восстановления районов землетрясения

БАКУ /Trend/ - В этом году около одного триллион лир будет потрачено на восстановление районов Турции, пострадавших от землетрясений.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе визита района Нурдагы провинции Газиентеп.

"У нас больше нет граждан, живущих в палатках в Нурдагы. Все граждане с правом на постоянное проживание размещены в контейнерах. Некоторые жилые дома, построенные в Нурдагы и Ислахие, будут сданы в октябре", - сказал вице-президент.

Он отметил, что в этом году только в центральном государственном бюджете расходы на землетрясение составят 762 миллиарда турецких лир.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений.