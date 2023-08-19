Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасную террористку РПК

БАКУ /Trend/ - Спецслужбы Турции успешно ликвидировали члена террористической организации РПК под кодовым именем "Веджин Джиян" (Хиджран Иджуз). Она отвечала за так называемое "женское и молодежное военизированное крыло" этой группировки, сообщили источник в силах безопасности Турции, передает Trend.

Согласно информации, Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела успешную операцию по ликвидации террористки в провинции Хасеке, расположенной на севере Сирии.

Эта террористка присоединилась к РПК в 2016 году и прошла как идеологическую, так и боевую подготовку. Иджуз является одной из ключевых фигур, участвовавших в планировании нападений и убийств, включая атаки на сотрудников правоохранительных органов в пограничных районах.