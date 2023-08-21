Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Эрдоган о стремлении Турции расширить объем торговли с Венгрией

Турция Материалы 21 августа 2023 12:03 (UTC +04:00)
Эрдоган о стремлении Турции расширить объем торговли с Венгрией

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турция стремится в кратчайшие сроки довести объем торговли с Венгрией до 6 миллиардов долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Между Турцией и Венгрией существует широкий спектр отношений, основанных на прочной дружбе. Мы добиваемся значительного прогресса во всех сферах наших отношений с Венгрией", - подчеркнул он.

Отметим, что вчера Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана совершил однодневный визит в Будапешт.

Напомним, что в 2022 году двусторонний торговый оборот Турции и Венгрии достиг 3,5 миллиарда долларов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости