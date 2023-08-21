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Эрдоган пообещал покончить с проблемой инфляции в Турции

Турция Материалы 21 августа 2023 22:20 (UTC +04:00)
Эрдоган пообещал покончить с проблемой инфляции в Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, объявил, что правительство Турции активно работает над решением главной экономической проблемы страны - инфляции, передает Trend.

В ходе своего обращения к нации после заседания кабинета министров, он призвал граждан проявить терпение, отметив, что в экономике Турции наблюдаются позитивные изменения.

Эрдоган попросил соотечественников поддерживать предпринимаемые меры. Президент также подчеркнул, что уже можно выделить позитивные моменты в экономике, такие как рост валютных резервов Центрального банка до $116 миллиардов к 11 августа. Эрдоган отметил, что зарубежные инвесторы следят за позитивными изменениями в турецкой экономике. Он также отметил, что повышенное доверие к Турции на мировой арене было обусловлено подписанием соглашений на $50 миллиардов во время его поездки по странам Персидского залива в июле.

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