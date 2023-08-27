В Турции скоро на боевое дежурство поступят еще два новых типа БПЛА

БАКУ /Trend/ - Турецкие компании оборонной промышленности продолжают работать над моделями новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и в рамках этой инициативы появились еще две новинки, передает Trend.

В процессе создания новых БПЛА турецкие компании учитывают спрос как внутри страны, так и за её пределами, а также учитывают текущие тенденции и пожелания клиентов.

Главный исполнительный директор компании ESEN, Джем Угур, заявил, что их компания уже 11 лет занимается разработкой систем авионики, глобального мониторинга, радиоразведки и модификации самолетов.

Он также подчеркнул важность беспилотной летательной системы GÖKHUN. По его словам, всего 4-5 компаний в мире создают БПЛА такого класса. Масса взлета GÖKHUN составляет 110 килограммов.

Угур подчеркнул: «GÖKHUN представляет собой среднее звено между тактическими и мини-БПЛА, способное выполнять задачи на суше и на море. У него самая высокая грузоподъемность и продолжительность полета».

«Аппарат способен нести 18 килограммов груза и оставаться в воздухе до 16 часов. Летные испытания начались в марте», - дополнили в компании.

Суха Динчер, директор по системам БПЛА компании ESEN, в свою очередь, рассказал о второй разработке, относящейся к категории мини-БПЛА. «Мы пока не назвали этот дрон. Это мини-БПЛА с жестким крылом и электрическим двигателем, который можно запускать с катапульты или с транспортного средства. Мы стремимся сделать этот продукт эквивалентом известной беспилотной системы Puma, но разработанной и произведенной в Турции», - поделился Динчер.