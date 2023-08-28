Обнародованы доходы Турции от экспорта сухофруктов

БАКУ /Trend/ - Экспорт сухофруктов из Турции в экспортный сезон 2022-23 гг. достиг 1,103 млрд долларов, передает Trend.

Экспорт вырос на 5 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.

Главным импортером кураги из Турции стали США. Экспорт в эту страну вырос на 26 процентов, до 72 млн долларов. Второе место занимает Франция – 40 млн долларов, третье Германия – 33 млн долларов.

Лидером среди импортеров турецкого изюма в сезоне 2022-23 гг. стала Великобритания.

Экспорт изюма в Великобританию достиг 104 млн долларов. Следом идут Германия – 55 млн долларов и Нидерланды – 50 млн долларов. Главным импортером сушеного инжира стали США – 38 млн долларов.