Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотников Bayraktar

Турция Материалы 2 сентября 2023 21:54 (UTC +04:00)
Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотников Bayraktar

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, они готовы к отправке. Об этом сообщила посол республики в эмирате Туба Нур Сонмез, передает Trend.

Турция "готова поставить Кувейту всю военную технику, которую он запросит", подчеркнула она.

13 июня этого года Министерство обороны Кувейта объявило о заключении соглашения с Турцией на поставку БПЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн. Однако точное число БПЛА, заказанных Кувейтом, ведомство тогда не уточнило.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости