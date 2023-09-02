Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотников Bayraktar

БАКУ /Trend/ - Кувейт заключил с Турцией соглашение на покупку 18 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, они готовы к отправке. Об этом сообщила посол республики в эмирате Туба Нур Сонмез, передает Trend.

Турция "готова поставить Кувейту всю военную технику, которую он запросит", подчеркнула она.

13 июня этого года Министерство обороны Кувейта объявило о заключении соглашения с Турцией на поставку БПЛА Bayraktar TB2 на сумму $367 млн. Однако точное число БПЛА, заказанных Кувейтом, ведомство тогда не уточнило.