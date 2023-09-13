Назван объем экспорта электрооборудования из Турции в Грузию

БАКУ /Trend/ - Турция увеличила экспорт электрооборудования в Грузию в январе-августе 2023 года на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 101,5 миллиона долларов.

Об этом сказали TurkicWorld в министерстве торговли Турции, сообщает Trend.

В августе Турция сократила экспорт электрооборудования в Грузию на 1,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 12,2 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-августе 2023 года экспорт турецкого электрооборудования вырос на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 10,6 миллиарда долларов.

В августе этого года Турция экспортировала электрооборудование на сумму 1,4 миллиарда долларов, что на 11,9 процента больше, чем в августе прошлого года.

За последние 12 месяцев (август 2022 г. - август 2023 г.) Турция экспортировала электрооборудование на сумму 16,1 миллиарда долларов.