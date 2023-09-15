Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Успехи ОТГ в экономической сфере повышают ее политическую мощь – Эрдоган

Турция Материалы 15 сентября 2023 22:26 (UTC +04:00)
Успехи ОТГ в экономической сфере повышают ее политическую мощь – Эрдоган

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Успехи Организации тюркских государств в экономической сфере повышают ее политическую мощь и эффективность.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 10-м конгрессе Всемирного турецкого делового совета.

"Сегодня здесь собрались представители турецкой диаспоры, о деятельности которой известно во всем мире, наши братья из тюркского мира и их диаспоры. Учитывая, что число лиц тюркского происхождения, живущих, работающих и получающих образование в других странах, которые мы называем тюркской диаспорой, достигает 8 миллионов, мы можем лучше понять свою значимость. Мы также должны отметить государства, которые являются членами и наблюдателями в Организации тюркских государств, такие как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Северный Кипр, Туркменистан и Венгрия. Естественно, что мы не можем не упомянуть наших соотечественников из братских общин Западной Фракии, Балкан и Кавказа", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что тюркский мир с сильными традициями государственности, прочной социальной структурой, дальновидными неправительственными организациями возрождается, открыт для инноваций и развития.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости