На рынке Капалы-чарши в Стамбуле произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В одном из магазинов на рынке Капалы-чарши в Стамбуле, который пользуется популярностью среди туристов, вспыхнул пожар, передает Trend.

Согласно информации, затем огонь распространился на крышу рынка. Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что пожар быстро был взять под контроль, и сейчас пожарные осуществляют проливку зоны возгорания. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в проводке одного из магазинов и перекинулся на крышу. В тушении принимают участие 25 пожарных машин и 79 пожарных.

Власти временно не разрешают входить внутрь, чтобы избежать инцидентов и толчеи. Оценка ущерба будет проведена после полной ликвидации очагов возгорания.