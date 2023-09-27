Турция будет экспортировать в Румынию до 4 млн кубометров газа в сутки

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ и румынская нефтяная компания OMV Petrom заключили договор о поставках природного газа в Румынию, охватывающий объем до 4 миллионов кубических метров в сутки, передает Trend.

По соглашению, поставки природного газа начнутся с 1 октября. Кроме того, BOTAŞ и OMV Petrom договорились о расширении сотрудничества в области поставок, хранения, добычи и продажи природного газа, а также в разработке зеленых энергетических технологий.

Ранее BOTAŞ уже заключила важные соглашения о поставках природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию, что укрепило ее роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и разнообразии источников энергоресурсов на континенте.

Следует подчеркнуть, что BOTAŞ продолжает вести переговоры с различными странами и компаниями о заключении новых экспортных соглашений. В текущем году в январе и августе Турция также подписала соглашения об экспорте природного газа с Болгарией и Венгрией соответственно.