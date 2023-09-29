Мост на турецко-армянской границе будет отремонтирован

БАКУ /Trend/ - Мост Шелкового пути, расположенный на турецко-армянской границе, будет отремонтирован, сообщает в пятницу Trend.

Главное управление автомобильных дорог Турции объявило тендер на проект ремонта исторического моста Шелкового пути, от которого остались только колонны. После тендера работы по восстановлению моста начнутся в кратчайшие сроки.

Бывший министр транспорта, мореплавания и коммуникаций, депутат от Карса Ахмед Арслан отметил, что руины Ани (город Ани был столицей царства Багратидов, связанного с древней Византией - ред.) представляют большую значимость.

"Потому именно отсюда Султан Алп Арслан ступил в Анатолию в 1064 году. Одной из его важных особенностей является то, что он находится на Шелковом пути. Мост, который скоро будет запущен, очень ценен для нас. Министр культуры и туризма и ряд других министров прилагают все усилия для реализации данного проекта. Надеюсь, что исторический мост будет восстановлен", - сказал он.