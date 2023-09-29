Мы будем очень рады видеть Илона Маска на Текнофесте - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы будем очень рады видеть Илона Маска на Текнофесте.

Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети X.

"Уважаемый Илон Маск, мы будем рады видеть Вас в следующем году на Текнофесте, крупнейшем в мире фестивале авиации, космоса и технологий. Я верю, что сотрудничая, мы внесем большой вклад в развитие нашей страны и человечества во многих областях", - отмечается в публикации.

Напомним, что Илон Маск поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение на Текнофест.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что с нетерпением ждет возможности лично посетить Текнофест в следующем году и обсудить инвестиционные возможности в Турции.