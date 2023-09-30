Турция обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры - МИД

БАКУ /Trend/ - 29 сентября 2023 года официальные лица, присутствовавшие на конференции по общественной дипломатии Турции, организованной совместно Школой журналистики Аннаберга и Институтом Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии, подверглись моральному и физическому давлению со стороны радикальных армянских групп.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщил МИД Турции.

Было отмечено, что Отдел дипломатической безопасности США и Департамент полиции Лос-Анджелеса приняли необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить расширение масштабов инцидента в университетском городке.

В сообщении МИД Турции выражена обеспокоенность этими событиями. Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры, нацеленными против Турции, Азербайджана, мирного процесса в регионе. МИД отмечает, что будет инициирован необходимый юридический процесс против виновников инцидента. "То, что произошло, еще раз показало, что искажение исторических событий в силу локальных политических мотивов, а также заявления, сделанные в пользу экстремистских групп, способствовали радикализации, разжиганию ненависти и насилию", - говорится в сообщении МИД Турции.