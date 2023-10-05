Турецкие спецслужбы провели операцию против террористов РПК в Сирии

БАКУ /Trend/ - Боевые подразделения Национальной разведывательной организации Турции (MİT) провели операцию против террористической организации РПК в Сирии, сообщили источники в органах безопасности Турции, передает Trend.

Согласно информации, после того, как было установлено, что нападение террористической организации РПК/YPG на здание МВД в Анкаре планировалось в Сирии, MİT провела операцию против объектов и руководства террористической организации в этой стране.

В ходе операции были уничтожены склады оружия и боеприпасов РПК/YPG, здания, где находились диверсионно-штурмовые группы террористов.

В MİT заявили, что операции против террористов будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.