ПАСЕ допустила историческую ошибку своим решением в отношении Турции - МИД Турции

БАКУ/Trend/ – Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) допустила историческую ошибку в своей рекомендации и решении относительно Турции от 12 октября 2023 года.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Посредством данной инициативы ПАСЕ использует судебные разбирательства в политических целях и пытается закрыть каналы диалога. Это противоречит демократическим ценностям, которые составляют основу ПАСЕ. Эту беспечность ПАСЕ в будущем будут вспоминать с позором. Турция сожалеет, что ПАСЕ, являясь консультативным органом Совета Европы, так далеко отошла от своих целей и ценностей", - говорится в заявлении МИД Турции.

Отметим, что в законопроекте о резолюции, которая будет вынесена на голосование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), страны-члены Совета Европы и Европейского союза, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), потребовали санкций в отношении турецких чиновников, участвовавших в освобождении Османа Кавалы, заключенного в тюрьму в Турции.