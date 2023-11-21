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Более шестидесяти человек из сектора Газа были доставлены в Турцию на лечение

Турция Материалы 21 ноября 2023 03:21 (UTC +04:00)
Более шестидесяти человек из сектора Газа были доставлены в Турцию на лечение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Самолет с 61 пациентом и 49 сопровождающими их лицами из сектора Газа прибыл из Египта в Турцию.

Как передает Trend, в аэропорту Анкары их встретил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр сообщил, что пациенты будут лечиться в столичных больницах "Билкент" и "Этлик".

Пациенты, большинство из которых онкобольные, были доставлены в Турцию военно-транспортным самолетом министерства национальной обороны.

Министр напомнил, что ранее в Турцию для лечения прибыла первая группа жителей Газы, состоящая из 27 пациентов и 13 сопровождающих.

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