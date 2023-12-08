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Турция готовит конкурирующий с ChatGPT проект искусственного интеллекта - Сельчук Байрактар

Турция Материалы 8 декабря 2023 17:04 (UTC +04:00)
Турция готовит конкурирующий с ChatGPT проект искусственного интеллекта - Сельчук Байрактар

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Инженеры Турции работают над AI.LE, турецким конкурентом ChatGPT.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель правления компании Baykar Сельчук Байрактар во время выступления на саммите "Take off" в Стамбуле.

Согласно информации, под руководством Фонда T3 инженеры разрабатывают язык программирования, ориентированный на турецкий язык.

Отметим, что ChatGpt - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный OpenAI. Робот может отвечать на заданные вопросы, как человек.

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