Турция готовит конкурирующий с ChatGPT проект искусственного интеллекта - Сельчук Байрактар

БАКУ /Trend/ - Инженеры Турции работают над AI.LE, турецким конкурентом ChatGPT.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель правления компании Baykar Сельчук Байрактар во время выступления на саммите "Take off" в Стамбуле.

Согласно информации, под руководством Фонда T3 инженеры разрабатывают язык программирования, ориентированный на турецкий язык.

Отметим, что ChatGpt - это чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный OpenAI. Робот может отвечать на заданные вопросы, как человек.

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