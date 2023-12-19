Sur Yapı рассказали о развитии ветряных электростанций в Турции (ФОТОРЕПОРТАЖ)

СИЛИФКЕ /Trend/ - Инженеры турецкой энергетической компании Sur Yapı рассказали Trend о развитии инфраструктуры ветряных электростанций (ВЭС) в городе Силифке.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками Sur Yapı, общая установленная мощность трех ветряных турбин в городе Силифке равна 10,5 мегаваттам, но из-за ограничения установленной мощности в 9 мегаватт каждая турбина вырабатывает 3 мегаватта энергии в час.

"Нормальная мощность турбины составляет 3,3 мегаватта, но она может достигать и 3,45 - 3,50 мегаватт. Скорость турбины составляет 30 метров в секунду, останавливаясь при достижении 110 километров в час в мерах безопасности. Она работает на полную мощность при нормальном ветре и автоматически останавливается при отсутствии ветра или его недостаточной скорости, например менее 3 метров в секунду", - сказал представитель компании.

Представители Sur Yapı отметили, что производство электроэнергии на станциях охватывает 24 часа в сутки.

"В настоящее время у нас три турбины общей мощностью 9 мегаватт. В случае превышения установленной точки мощности (9 мегаватт), турбина автоматически останавливается. Турбины были сконструированы датской компанией Vestas Wind Systems, но также есть запчасти, изготовленные в Германии и Турции. Цены на турбины и их количество различны, но примерная цена одной из турбин составляет 3,5 миллиона долларов", - сказали инженеры Sur Yapı.

Представители компании также добавили, что в Турции компания заведует также подстанцией Деликкая, где происходит сбор и передача электроэнергии для нескольких близлежащих городов.

"Данная электростанция также работает 24 часа в сутки, и на ее обслуживание требуется восемь человек. Однако количество персонала может изменяться в зависимости от размера и оборудования электростанции", - пояснили они.

Инженеры подчеркнули, что производство электроэнергии на данных ветровых электростанциях не зависит от государственной поддержки и продается на рынке по установленным тарифам.

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